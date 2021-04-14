Беременная девушка "Холостяка" Максима Михайлюка Даша Хлистун поделилась с поклонниками новым фото. Она покорила сеть роскошным образом в черном обтягивающем платье.

Украинская модель Даша Хлистун продолжает устраивать роскошные фотосессии даже во время беременности. Она обнародовала новый волшебный кадр на личной странице.

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Образ Даши Хлистун

Для новой съемки избранница Максима Михайлюка позировала на фоне картины. Даша Хлистун выбрала стильное черное платье с бретелями-цепочками и декольте. Его обтягивающий фасон удачно подчеркивал беременный животик девушки. Стоит отметить, что она находится на последнем месяце беременности, поэтому уже совсем скоро станет мамой.

Лаконичный, но изысканный аутфит девушка "Холостяка" дополнила тонким браслетом из камней на руке. Даша Хлистун сделала соответствующую прическу, которая добавляла женственности – собрала волосы в пышный низкий пучок.

На лице модели красовался красивый макияж, который стал прекрасным завершением look. Девушка подчеркнула веки темными тенями и стрелками, а также накрасила губы помадой.



Даша Хлистун / Фото из инстаграма Даши Хлистун

Поклонников очаровал новый стильный образ девушки Михайлюка:

"Невероятно";

"Классное фото";

"Огонь";

"Красотка";

"Вы очень красивая".

Что известно о беременности девушки "Холостяка"