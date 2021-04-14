Вагітна кохана "Холостяка" Макса Михайлюка показала вишуканий образ у сукні: фото
Вагітна дівчина "Холостяка" Максима Михайлюка Даша Хлистун поділилась з прихильниками новим фото. Вона підкорила мережу розкішним образом у чорній обтислій сукні.
Джерело:інстаграм Даші Хлистун
Українська модель Даша Хлистун продовжує влаштовувати розкішні фотосесії навіть під час вагітності. Вона оприлюднила новий чарівний кадр на особистій сторінці.
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Образ Даші Хлистун
Для нової зйомки обраниця Максима Михайлюка позувала на тлі картини. Даша Хлистун обрала стильну чорну сукню з бретелями-ланцюжками та декольте. Її обтислий фасон вдало підкреслював вагітний животик дівчини. Варто зазначити, що вона перебуває на останньому місяці вагітності, тому вже зовсім скоро стане мамою.
Лаконічний, але вишуканий аутфіт дівчина "Холостяка" доповнила тонким браслетом з камінців на руці. Даша Хлистун зробила відповідну зачіску, що додавала жіночності – зібрала волосся у пишний низький пучок.
На обличчі моделі красувався гарний макіяж, що став чудовим завершенням look. Дівчина підкреслила повіки темними тінями й стрілками, а також нафарбувала губи помадою.
Даша Хлистун / Фото з інстаграму Даші Хлистун
Шанувальників зачарував новий стильний образ дівчини Михайлюка:
- "Неймовірно";
- "Класне фото";
- "Вогонь";
- "Красуня";
- "Ви дуже красива".
Що відомо про вагітність дівчини "Холостяка"
- Закохані оголосили про майбутнє поповнення в сім'ї 5 лютого, поділившись кадрами, на яких Даша показала округлий живіт.
- Даша Хлистун зізнавалась, що про вагітність дізналася випадково і була шокована. Максимові вона розповіла новину під час вечері в ресторані. Він добре відреагував, адже давно мріє стати батьком.
- Пара розсекретила стать первістка. У Даші та Максима народиться донечка, яку вони планують назвати Аріаною.
- Раніше модель натякала, що вже вийшла заміж за коханого.
- За період вагітності Даша набрала 20 кілограмів.
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