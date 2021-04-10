"Холостяк" Максим Михайлюк и его девушка, модель Даша Хлыстун уже совсем скоро впервые станут родителями. Перед родами пара решила сняться в трогательной фотосессии.

Романтическими фотографиями пара поделилась на своих страницах в соцсетях. Модель Даша Хлыстун, девушка главного героя шоу "Холостяк-10" Максима Михайлюка находится на последних неделях беременности.

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Чувственные фото Макса Михайлюка с любимой

Трогательную фотосессию пара провела дома, так фотографии получились по-особенному атмосферными и нежными. К тому же они были сделаны в черно-белом цвете. Макс и Даша позировали на кровати среди белоснежных подушек.

Для съемки Максим Михайлюк предстал с обнаженным торсом и в черных брюках. Зато девушка примерила белую рубашку оверсайз. Модель застегнула только одну пуговицу, прикрыв грудь, но засветив большой беременный живот.

Нежный образ Даша Хлыстун дополнила серебристым браслетом на руке. Она распустила волосы и уложила их легкими волнами, а на лице сделала макияж. Девушка подчеркнула глаза темными тенями и массивными стрелками и накрасила губы помадой.

Влюбленная пара позировала перед камерой в трогательных объятиях. Они касались животика, а также целовались, не стесняясь демонстрировать чувства на публику.

Уже не дождемся нашу булочку. Интересно, она пунктуальна, как мама, или все-таки будет опаздывать, как папа,

– написала Даша под фото.



Макс Михайлюк и Даша Хлыстун / Фото из инстаграма Даши Хлыстун



Макс Михайлюк и Даша Хлыстун / Фото из инстаграма Макса Михайлюка

Поклонников растрогали фотографии Даши Хлыстун и "Холостяка". Они поделились впечатлениями от фото в комментариях: