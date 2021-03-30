Любимая "Холостяка" Максима Михайлюка призналась, сколько килограммов набрала при беременности
Возлюбленная главного героя 10 сезона шоу "Холостяк" Максима Михайлюка – Даша Хлистун готовится к родам. Девушка находится на последних неделях беременности и призналась, что за это время набрала 20 килограммов.
Источник:Инстаграм Даши Хлистун
Звездная пара готовится к рождению дочери. Даша и Максим делятся в сети совместными фотографиями. Модель не стесняется своего тела, которое меняется во время беременности, и счастлива, потому что скоро станет мамой.
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Даша Хлистун о лишних килограммах во время беременности
Девушка часто общается с поклонниками в инстаграм-сториз. Она рассказывает, как проходит беременность и делится своими ощущениями.
На днях Даша в очередной раз устроила разговор с подписчиками. Одной из самых популярных тем является лишний вес, появившийся во время беременности. Избранница Михайлюка ранее работала моделью, а теперь ее фигура сильно изменилась. Она не соромится говорить о лишних килограммах и отмечает, что после родов сможет вернуться в привычную для себя форму, только тогда уже будет иметь особый статус мамы.
На вопрос подписчицы или подписчика о том, сколько килограммов набрала, Даша ответила: "20. Уже добрый пирожок".
Даша Хлистун о лишних килограммах / Скриншот с инстаграм-сториз Даши Хлистун
Беременность избранницы Максима Михайлюка Даши Хлистун
- О пополнении в семье влюбленные объявили 5 февраля, поделившись миловидными кадрами, на которых Даша показала округлившийся живот.
- Позже девушка рассказывала, что о беременности узнала случайно и была шокирована. Максиму она призналась во время ужина в ресторане. Он был невероятно счастлив, ведь давно мечтает стать отцом.
- Пара уже рассекретила пол первенца. У Даши и Максима родится дочь, которую они планируют назвать Арианой.
- Также Хлистун намекала, что вышла замуж за любимого.
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