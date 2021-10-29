Из-за постоянных концертов и напряженного рабочего графика исполнительница Надя Дорофеева вместе с подругами отправилась в Португалию. Там она планировала восстановить ресурс и зарядиться новыми впечатлениями.

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Сначала звезда поехала на отдых вместе с подругами. Она посетила мыс Рока, туристическую локацию вблизи Лиссабона. Уже через несколько дней к жене присоединился Владимир Дантес, а также Ирина Горовая. В инстаграме Надя Дорофеева показала, как гуляла с ними по столице Португалии.



Надя Дорофеева и Владимир Дантес в Лиссабоне / Фото из инстаграма звезды



Надя Дорофеева и Ирина Горовая в Лиссабоне / Фото из инстаграма звезды

Образ Нади Дорофеевой

Для прогулки по городу артистка выбрала повседневный, но стильный аутфит. Она позировала перед камерой в розовой кофточке оверсайз и молочных брюках-клеш и с небольшими вырезами. Чтобы придать образу смелости, Надя Дорофеева накинула светло-серый свитер на плечи и завязала его на груди.

Знаменитость дополнила look белыми кроссовками и бежевой кепкой. Она распустила волосы и уложила их легкими волнами.



Надя Дорофеева в Лиссабоне / Фото из инстаграма звезды

Не только Надя Дорофеева устроила отпуск. Другие украинские звезды тоже проводят время на курортах: