Из-за постоянных концертов и напряженного рабочего графика исполнительница Надя Дорофеева вместе с подругами отправилась в Португалию. Там она планировала восстановить ресурс и зарядиться новыми впечатлениями.
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Сначала звезда поехала на отдых вместе с подругами. Она посетила мыс Рока, туристическую локацию вблизи Лиссабона. Уже через несколько дней к жене присоединился Владимир Дантес, а также Ирина Горовая. В инстаграме Надя Дорофеева показала, как гуляла с ними по столице Португалии.
Надя Дорофеева и Владимир Дантес в Лиссабоне / Фото из инстаграма звезды
Надя Дорофеева и Ирина Горовая в Лиссабоне / Фото из инстаграма звезды
Образ Нади Дорофеевой
Для прогулки по городу артистка выбрала повседневный, но стильный аутфит. Она позировала перед камерой в розовой кофточке оверсайз и молочных брюках-клеш и с небольшими вырезами. Чтобы придать образу смелости, Надя Дорофеева накинула светло-серый свитер на плечи и завязала его на груди.
Знаменитость дополнила look белыми кроссовками и бежевой кепкой. Она распустила волосы и уложила их легкими волнами.
Надя Дорофеева в Лиссабоне / Фото из инстаграма звезды
Не только Надя Дорофеева устроила отпуск. Другие украинские звезды тоже проводят время на курортах:
- Владимир Остапчук с женой устроил неожиданный отпуск и отправился в столицу Франции.
- Маша Ефросинина с мужем Тимуром и сыном Александром проводит время на Мальдивах.
- Александр Эллерт с дочерью и друзьями поехал в Румынию. Правда, без Ксении Мишиной. Пара снова разорвала отношения.