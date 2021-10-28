Все больше знаменитостей отправляются в отпуска. Владимир и Кристина тоже решили не сидеть дома, а отправиться в Париж, где было их первое романтическое путешествие.

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Владимир Остапчук с женой в Париже

Яркими кадрами из французского города влюбленные делятся в инстаграм-сториз. Кристина показала роскошный гостиничный номер, где все очень уютно и изысканно. Она вместе с любимым планировала посетить Лувр, однако все входные билеты уже раскупили и пришлось бы ждать до 31 октября.

Пара решила не терять времени, поэтому купила билеты в Парижскую оперу. Но и здесь не обошлось без происшествий. Владимир ошибся с адресом и приобрел билеты не в ту оперу, которая возле отеля, где остановилась чета, а через 9 станций метро. В опере Парижа действует правило: через 15 минут после начала спектакля двери закрывают и открывают только на антракте. Поскольку Остапчуки опоздали, то ждали антракт в одном из ресторанов неподалеку.

Однако влюбленные не унывают, а наслаждаются каждым моментом, потому что давно ждали эту поездку. Они гуляют по осеннему городу, наслаждаются тамошней едой и запечатлевают особые моменты в памяти.

Владимир Остапчук с женой в Париже / Скриншот инстаграм-сториз Кристины Горняк

Напомним, ведущий Никита Добрынин и блогер Даша Квиткова недавно тоже побывали в Париже. Туда они летали с маленьким сыном Львом.