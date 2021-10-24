Последние 3 месяца Маша Ефросинина постоянно находилась на съемках. Она грезила отпуском, который хотела провести с самыми родными.

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Маша Ефросинина на Мальдивах

Телеведущая хотела полететь в то место, где будет спокойно и красиво. Поскольку в Украину пришла холодная погода, Маша отправилась в другой уголок планеты, где сможет понежиться на солнышке, поплавать в океане и побродить по белоснежному песочку.

Ефросинина обнародовала на личной странице в инстаграме видео, где позировала на террасе фешенебельного отеля, стоя лицом к океану. Маша надела купальник, парео с леопардовым принтом и шляпу. Волосы собрала в хвост, а на лицо не наносила косметику. Среди аксессуаров на ней также были солнцезащитные очки.

"Начинаем замедляться", – написала Маша под публикацией.