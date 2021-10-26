В компании двух подруг Надя Дорофеева улетела на Запад Португалии. В своем профиле она поделилась, что отправилась в отпуск не ради развлечения, а для того, чтобы перезагрузиться.

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Похоже, из-за постоянных концертов и бешеного ритма певица исчерпала весь ресурс энергии и оптимизма. Поэтому неудивительно, что для наполнения она выбрала не жаркий курорт, а живописную Португалию.

Я всегда и везде стараюсь видеть хорошее. Но иногда батарейка садится и у меня не особо получается даже просто пытаться. И знаете, мне кажется, это тоже нормально. Ну невозможно все время на эндорфинах,

– поделилась Надя Дорофеева.

О контрастах в жизни звезда заговорила под видео, снятом в одном из самых красивых уголков планеты. Это мыс Рока – самая западная точка Европы, которая "упирается" в Атлантический океан.

В туристической локации недалеко от Лиссабона Надя Дорофеева позировала в удобном повседневном образе – джинсах-мом, сером худи, кожаной куртке и шапке. Длинные волосы певица оставила распущенными, а на ее лице не было ни капли косметики.

Полный текст публикации Нади Дорофеевой:

Тот микроскоп, под которым я всегда нахожусь, позволяет вам многое обо мне узнать. Но этот микроскоп не всегда позволяет мне сказать, сделать или как-то выразить себя так, как я хочу.

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Такой контроль себя стал моей жизненной аффирмацией, и я всегда и везде стараюсь видеть хорошее. Но иногда батарейка садится и у меня не особо получается даже просто пытаться.

И знаете, мне кажется, это тоже нормально. Ну невозможно все время на эндорфинах. Пусть будут контрасты, они нам всем для чего-то нужны.