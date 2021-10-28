Известная украинская артистка Оля Полякова опубликовала новые фото. Звезда сообщила, что находится на острове Сицилия.

Также Перед переездом в Киев: MamaRika с сыном и любимым прогулялась в Одессе

Оля Полякова в Сицилии

В инстаграм-стороз исполнительница показала, что поселилась в вилле с частным шеф-поваром и бассейном длиной 18 метров. Однако в день приезда Олю Полякову ожидала не слишком теплая погода. На Сицилии певица отдыхает вместе с дочерью Машей.



Где отдыхает Оля Полякова / Фото из инстаграм-сториз звезды

На территории виллы также большой сад, где Оля Полякова устроила фотосессию в стильном образе. Она позировала перед камерой в белых спортивных штанах и черном худом оверсайзе.

Знаменитость распустила волосы и уложила их волнами. Изюминкой ее аутфита стали черные солнцезащитные очки в массивной оправой. Оля Полякова не пользовалась косметикой, поэтому продемонстрировала природную красоту.

Сицилия! Прохладно только по погоде,

– подписала кадры артистка.



Оля Полякова / Фото из инстаграма звезды



Оля Полякова / Фото из инстаграма звезды



Оля Полякова / Фото из инстаграма звезды

Где отдыхают украинские звезды

В период карантина и осенних каникул многие украинские знаменитости отправились в отпуск: