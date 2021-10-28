Известная украинская артистка Оля Полякова опубликовала новые фото. Звезда сообщила, что находится на острове Сицилия.
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Оля Полякова в Сицилии
В инстаграм-стороз исполнительница показала, что поселилась в вилле с частным шеф-поваром и бассейном длиной 18 метров. Однако в день приезда Олю Полякову ожидала не слишком теплая погода. На Сицилии певица отдыхает вместе с дочерью Машей.
Где отдыхает Оля Полякова / Фото из инстаграм-сториз звезды
На территории виллы также большой сад, где Оля Полякова устроила фотосессию в стильном образе. Она позировала перед камерой в белых спортивных штанах и черном худом оверсайзе.
Знаменитость распустила волосы и уложила их волнами. Изюминкой ее аутфита стали черные солнцезащитные очки в массивной оправой. Оля Полякова не пользовалась косметикой, поэтому продемонстрировала природную красоту.
Сицилия! Прохладно только по погоде,
– подписала кадры артистка.
Оля Полякова / Фото из инстаграма звезды
Оля Полякова / Фото из инстаграма звезды
Оля Полякова / Фото из инстаграма звезды
Где отдыхают украинские звезды
В период карантина и осенних каникул многие украинские знаменитости отправились в отпуск:
- Маша Ефросинина с мужем Тимуром и сыном Александром проводит время на Мальдивах.
- Надя Дорофеева с подругами и Владимиром Дантесом отдыхает в Португалии.
- Александр Эллерт с дочерью и друзьями уехал в Румынию. Правда, без Ксении Мишиной.
- Ирина Федишин с мужем и сыновьями наслаждается отдыхом в Турции.
- Владимир Остапчук с женой устроил неожиданный отпуск и поехал в столицу Франции.