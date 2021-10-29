Через постійні концерти та напружений робочий графік виконавиця Надя Дорофєєва разом з подругами відправилась до Португалії. Там вона планувала відновити ресурс та зарядитися новими враженнями.
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Спершу зірка гайнула на відпочинок разом з подругами. Вона відвідала мис Рока, туристичну локацію поблизу Лісабону. Вже через кілька днів до дружини приєднався Володимир Дантес, а також Ірина Горова. В інстаграмі Надя Дорофєєва показала, як з ними прогулювалась столицею Португалії.
Надя Дорофєєва й Володимир Дантес у Лісабоні / Фото з інстаграму зірки
Надя Дорофєєва та Ірина Горова у Лісабоні / Фото з інстаграму зірки
Образ Наді Дорофєєвої
Для прогулянки містом артистка обрала повсякденний, але стильний аутфіт. Вона позувала перед камерою у рожевій кофтинці оверсайз та молочних штанах-кльош та з недовгими вирізами. Щоб додати образу сміливості, Надя Дорофєєва накинула світло-сірий светр на плечі й зав'язала його на грудях.
Знаменитість доповнила look білими кросівками та бежевою кепкою. Вона розпустила волосся та вклала його легкими хвильками.
Надя Дорофєєва у Лісабоні / Фото з інстаграму зірки
Не тільки Надя Дорофєєва влаштувала відпустку. Інші українські зірки також проводять час на курортах:
- Володимир Остапчук з дружиною влаштував несподівану відпустку та гайнув до столиці Франції.
- Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром та сином Олександром проводить час на Мальдівах.
- Олександр Еллерт з донькою та друзями поїхав у Румунію. Щоправда, без Ксенії Мішиної. Пара знову розірвала стосунки.