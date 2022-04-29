В первом за 7 лет интервью в Украине Ани Лорак, отвечая на вопросы о концертах на России, назвала себя "деревом любви" и "птичкой, которая дарит музыку без границ". Злата Огневич припомнила абсурдные заявления гастролерши и заметила, что ими она прикрывается и сейчас, не комментируя войну на Родине.

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Злата Огневич о молчании Ани Лорак

Мой шок был по отношению к Ани Лорак. Это шок с болью вместе. Было больно узнать и увидеть, что она "дерево любви", и на это дерево прилетают птицы. Поэтому оставим все "деревья любви" там, где они есть,

– заявила Злата Огневич.

"Война проявляет качества людей, их позицию, человечность – все то, что у человека есть. И эта война проявляет всех нас – как публичных людей, так и обычных", – добавила артистка.

Звезда рассказала, что даже у американцев, находящихся на другом континенте, "душа болит из-за несправедливости", которая сейчас происходит в Украине. В то время как некоторые артисты, выросшие в Черновцах, делают вид, что война их не обходит.

Злата Огневич о "дерево любви" Ани Лорак: видео

Отметим, Злата Огневич сейчас в США. Она отправилась туда в конце марта с серией благотворительных концертов – в Чикаго, Нью-Йорке и Вашингтоне. В туре артистка собрала более 2 миллионов гривен.