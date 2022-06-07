Телеведущая поделилась, что не понимает, почему Лорак повелась на советы Киркорова. Сначала она умалчивала войну, а теперь совсем удалила аккаунт в инстаграмме.

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Мне трудно даже понять, как люди так могут делать. Я многое об этом думала, обдумывала, какие могут быть причины такого поведения. Карьера в России, в Украине – война, возвращаться некуда? Молчат, потому что думают, что Россия захватит Украину, и они вернутся в Украину звездами? Может, это на уровне слухов, но молчать Ани Лорак посоветовал Филипп Киркоров, мол, они там со своей войной разберутся, а у тебя ведь карьера! Думаю, после нашей победы все станет ясно,

– подумала Осадчая.

В частности, она высказалась о Таисии Повалий, которая выступала в Кремле 9 мая, когда в Украине Россия бомбила города и села.

"Таисия Повалий вообще в первых рядах. Ей я не писала, потому что писать человеку, который выступает в Кремле на 9 мая, – это вообще бессмысленно. Это уже предательство самого высокого качества. Даже представить не могу, что в голове у человека, поступающего так?! Это преступление против своего народа – на уровне преступлений, совершаемых Россией. Не поддержать свой народ, не быть вместе с ним – это, собственно, значит, что ты сделал выбор и не хочешь быть гражданином своей страны. Все. Отдавайте паспорта!" – заявила ведущая.

Еще Екатерина вспомнила о Тодоренко, к которой публично обращалась в инстаграм-сторис с призывами одуматься, а не прикрываться мужем-россиянином и семьей:

"Я так поняла, что имеет свои причины, почему так. То, что она беременна – довольно слабый аргумент, когда убивают твой народ", – добавила Осадча.

Отметим, что с начала полномасштабной войны о жестоких действиях России умолчали Ани Лорак, Таисия Повалий, Регина Тодоренко, MARUV, Наташа Королева, Лолита Милявская, Елка, Анна Дзюба из дуэта Artik & Asti, Анна Седокова, Мари Краймбрери, Алина Островская, Жанна Бадоева.