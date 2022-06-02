В марте экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская уехала в Нидерланды, которые называет "страной деградации". За границей она не дает благотворительные концерты, не участвует в митингах, а оправдывает украинских звезд-молчунов, которые не хотят терять кровавые рубли и карьеру в России.

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Слава Каминская оправдывает Ани Лорак

Певица убеждена, что гастролерша Ани Лорак молчит о войне в родной Украине, потому что боится за семью, в частности, за 10-летнюю дочь Софию. Она считает нормальным, что страх сильнее патриотизма.

Все боятся. У всех есть дети. Я понимаю, патриотизм – это круто, но у тебя есть ребенок. Тебя посадят или прибьют где-нибудь, а кто будет смотреть за твоим ребенком? Ну типа кому это нужно?

– риторически спросила Слава Каминская.

С Ани Лорак она не общается и не знает, уехала ли она из России. Однако и оставшихся звезд Каминская не осуждает: "Кому-то было удобно, кому-то нет. Это достаток каждого. Мои друзья выехали".

К слову, ранее певица рассказывала, что перессорилась со своими друзьями из России, потому что те "не хотят ей верить, верить ее глазам, ее ощущениям".

Напомним, в январе Слава Каминская и Ани Лорак встретились в Турции. Тогда бывшая участница группы "НеАнгелы" сфотографировалась с гастролершей и заявила, что она – голос Украины, а политика и взгляды – это временно.

"Как бы, что бы ни происходило, есть голос страны в нашей стране, и мы не ценим то, что имеем! Все временно – политика, взгляды, телевидение! Ани Лорак артистка! И, пожалуй, вакуум информационный – это о нас", – писала Каминская, чем вызвала волну хейта.

Слава Каминская из Ани Лорак в Турции / Фото с инстаграммы певицы

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