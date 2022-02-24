Российские гастролерши стали реагировать на наступление только после того, как "поднялся" украинский шоу-бизнес, сообщает 24 канал. Светлана Лобода высказалась куда быстрее, чем Ани Лорак – через пять часов после того, как Кремль развязал войну.

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Светлана Лобода о войне в Украине

14,2-миллионной аудитории в инстаграмме артистка призналась, что заливается слезами и просит остановить "все это". Правда, вооруженную агрессию России против Украины войной не называет.

Мое сердце разрывается. С 5 утра в связи с родными и близкими мне людьми. Ну, как это возможно! Господи, остановите все это. Я просто плачу,

– высказалась Светлана Лобода.

Фото из инстаграммы Светланы Лободы

Реакция Ани Лорак на наступление России

Другая гастролерша Ани Лорак отреагировала еще лаконичнее. В инстаграм-сторисах она опубликовала картинки, которыми намекнула, что выступает за мир между Украиной и Россией. Никаких обвинений в сторону кормящей ее последние 8 лет страны-агрессора, никаких соболезнований Украине, никаких призывов остановить войну.

Господи. Спаси и сохрани,

– очень лаконично написала певица.

Фото с инстаграм-сторис Ани Лорак

Фото с инстаграм-сторис Ани Лорак

Заметим, агрессию России на украинской земле осуждают и их звезды – блогер Юрий Дудь, музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, певец Валерий Меладзе и даже скандальный рэпер Моргенштерн.