Российские гастролерши стали реагировать на наступление только после того, как "поднялся" украинский шоу-бизнес, сообщает 24 канал. Светлана Лобода высказалась куда быстрее, чем Ани Лорак – через пять часов после того, как Кремль развязал войну.
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Светлана Лобода о войне в Украине
14,2-миллионной аудитории в инстаграмме артистка призналась, что заливается слезами и просит остановить "все это". Правда, вооруженную агрессию России против Украины войной не называет.
Мое сердце разрывается. С 5 утра в связи с родными и близкими мне людьми. Ну, как это возможно! Господи, остановите все это. Я просто плачу,
– высказалась Светлана Лобода.
Фото из инстаграммы Светланы Лободы
Реакция Ани Лорак на наступление России
Другая гастролерша Ани Лорак отреагировала еще лаконичнее. В инстаграм-сторисах она опубликовала картинки, которыми намекнула, что выступает за мир между Украиной и Россией. Никаких обвинений в сторону кормящей ее последние 8 лет страны-агрессора, никаких соболезнований Украине, никаких призывов остановить войну.
Господи. Спаси и сохрани,
– очень лаконично написала певица.
Фото с инстаграм-сторис Ани Лорак
Фото с инстаграм-сторис Ани Лорак