Особенно это касается звезд, которые родом из Украины. Мария призналась, что Ани Лорак разочаровала ее больше всего.

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Мария Яремчук о позиции Ани Лорак

Мария подчеркнула, что украинским артистам, живущим в России и не говорящим о войне, нет возвращения назад. Они навсегда стали врагами своих земляков.

Я думаю, что сейчас это просто край! Ани Лорак разочаровала меня больше всего. В ситуации, которая есть сейчас, это просто вопиющее. Нет слов, чтобы оставаться корректным и не использовать нецензурную лексику,

– подчеркнула Яремчук.

Также Мария добавила, что в Украине не конкурс красоты, где все кричат: "Мы за мир и чтобы дети не болели". На войне, которую начала Россия, гибнут украинские дети, гибнут люди! Молчать – это поддерживать войну и эти жестокие убийства. Мир кричит об этом, призывает российские власти и армию остановиться. И больно, когда наши земляки, все 8 лет войны жившие и развивавшие карьеру в России, у которых здесь есть родственники, сейчас просто молчат.