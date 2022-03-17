Бывшая невестка Елизавета II встретилась с украинскими беженцами в Польше: "Неистово больно"

Мама принцессы Евгении и Беатрис – Сара Фюргенсон – 17 марта прибыла с визитом в Польшу, где смогла пообщаться с украинцами, выехавшими из-за войны в Украине. Она призналась, что смотреть на все трагические события – неистово больно.

Королевская семья Великобритании с первых дней выражала сильнейшую поддержку Украине. Среди них была и бывшая невестка королевы Елизаветы II, которая на 22-й день войны русско-украинской войны прибыла в страну-сосед – Польшу.

К слову В сине-желтом наряде: мама принцессы Евгении поддержала Украину и ее детей

Наблюдать за вторжением в Украину – неистово. Невыносимо видеть, как семьи разводятся, а гражданские лица становятся свидетелями кровопролития. Я всегда считала, что улыбка ребенка – это самое важное в мире, поэтому видеть так много детей, оказавшихся в этом кризисе, особенно трогательно. Для меня большая честь быть принятой сегодня в Польше и встречаться с украинскими беженцами,

– написала в сети Сара.

Женщина добавила, что, по меньшей мере, 2,8 миллиона украинцев покинули Украину после вторжения России. В частности, Польша приняла по меньшей мере 1,7 миллиона человек, поэтому для нее большая честь встретиться с некоторыми украинцами и услышать их истории. Ей уже удалось пообщаться с Ольгой и двумя детьми из Днепра. Женщина покинула страну ради безопасности детей, пока ее муж отправился на фронт.

"Мир должен их поддерживать", – констатировала Сара Фюргенсон.

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Кто из королевской семьи еще поддерживал украинцев