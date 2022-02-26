Согласно протоколу члены королевской семьи не могут высказываться по поводу политических ситуаций. Но герцоги Кембриджские не смогли остаться в стороне от войны, из-за которой сейчас страдает украинский народ.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям поддержали Украину

В октябре 2020 года Владимир Зеленский вместе с женой Еленой встречались с герцогами в Виндзорском замке. Официальная встреча состоялась в рамках визита президентских супругов Украины в Великобританию. Кейт и Уильям вспомнили, что тогда общались о надежде и оптимизме президента относительно будущего Украины.

Сегодня мы вместе с Президентом и всем народом Украины, который мужественно борется за это будущее,

– подчеркнули герцоги Кембриджские.

Отметим, поддержали находящихся в США украинцев и принц Гарри и Меган Маркл. Они выступили против жестокого нарушения международного и гуманитарного права и призвали мировых лидеров сделать то же самое.