Украинские военные дают достойный отпор врагу. Мировые знаменитости поддерживают Украину и призывают сражаться с Путиным.
Обратите внимание Супермодель Кендалл Дженнер и ее сестра Кортни Кардяшян отреагировали на войну России с Украиной
Меган Маркл и принц Гарри поддержали Украину
Британский принц и его супруга обнародовали заявление на сайте своего фонда Archewell. Они, как и весь цивилизованный мир, осуждают наступление России на Украину.
Принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские, все мы в Archewell поддерживаем народ Украины, выступая против этого нарушения международного и гуманитарного права. И призываем мировое сообщество и его лидеров сделать то же самое,
– говорится в заявлении.
Отметим, сейчас больше никто из членов королевской семьи не отреагировал на войну России против Украины.
Какие мировые звезды поддержали Украину
- Актрисы Вера Фармига и Кэтрин Винник уже неоднократно выступили со словами поддержки в адрес украинского народа.
- Актер Джаред Лето обратился к своим друзьям и семье в Украине. Он попросил украинцев максимально беречь себя.
- Голливудская звезда Анджелина Джоли подчеркнула, что молится за народ Украины.