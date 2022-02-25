Украинские военные дают достойный отпор врагу. Мировые знаменитости поддерживают Украину и призывают сражаться с Путиным.

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Меган Маркл и принц Гарри поддержали Украину

Британский принц и его супруга обнародовали заявление на сайте своего фонда Archewell. Они, как и весь цивилизованный мир, осуждают наступление России на Украину.

Принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские, все мы в Archewell поддерживаем народ Украины, выступая против этого нарушения международного и гуманитарного права. И призываем мировое сообщество и его лидеров сделать то же самое,

– говорится в заявлении.

Отметим, сейчас больше никто из членов королевской семьи не отреагировал на войну России против Украины.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.



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Какие мировые звезды поддержали Украину