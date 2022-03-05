Практически весь мир "отказывается" от России. Двоюродный брат Елизаветы II вернул российскую награду, полученную в 2009 году.

Стоит знать В знак поддержки Украины: королева Летиция вышла в свет в вышиванке

Майкл Кентский вернул российскую награду

Принц Майкл Кентский получил российский орден Дружбы в Кремле. В то время это была одна из самых престижных наград.

Я могу подтвердить, что Его Королевское Высочество принц Майкл Кентский возвращает свой русский орден Дружбы. Дальнейших комментариев не будет,

– сообщили в официальном заявлении.

Заметим, что у Майкла Кентского есть связи с Россией. Из-за бабушки, княгини Елены Владимировны, он связан с царем Николаем II. Также в его биографии на сайте королевской семьи указывают его интерес к России. Речь идет о том, что он был "первым членом королевской семьи, который выучил русский язык и получил квалификацию переводчика на русский". Но это даже не удержало его вернуть российскую награду.



Майкл Кентский с Елизаветой II / Фото Getty Images

Британские королевичи поддерживают Украину

Герцоги Кембриджские нарушили королевский протокол (согласно которому не должны выражать политическую позицию) и поддержали Украину и президента Зеленского.

Принц Чарльз упомянул Украину в одном из своих публичных выступлений . Он назвал вторжение России "атакой на демократию" и "жестокую агрессию", так же нарушив протокол.

. Елизавета II тоже не осталась в стороне и сделала щедрое пожертвование на Гуманитарный призыв DEC Украины.