Было страшно, – MamaRika рассказала, как восстанавливалась после тяжелых родов

Известная украинская певица MamaRika 2 недели назад впервые стала мамой. Роды были непростыми: звезде делали кесарево сечение. Несмотря на это, она быстро вернулась в форму и уже на следующий день носила сына на руках.

Известная украинская артистка MamaRika 2 августа родила первенца. Новоиспеченные родители уже 2 недели наслаждаются новым статусом. Певица продолжает делиться с поклонниками рассказом о том, как прошли ее первые роды.

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MamaRika о том, как отходила после родов

Исполнительница поделилась, что многие ее подруги рожали путем кесарева сечения. Послушав, как трудно им было восстанавливаться, MamaRika волновалась.

Но в действительности звезда смогла намного быстрее отойти от операции, чем ее знакомые. Уже вечером она ходила по палате, а на следующий день носила новорожденного сына на руках. Певица даже отказалась от обезболивающих, поскольку спокойно могла вытерпеть определенный дискомфорт.



MamaRika с мужем и сыном / Фото с инстаграма MamaRika

MamaRika поблагодарила врачей, благодаря которым она так быстро вернулась в форму. Знаменитость поделилась, что шутливо цеплялась к анестезиологу со словами: "Зачем я брала мужа в роддом?".

Заметим, MamaRika также довольно быстро вернула фигуру после первых родов. Она призналась, что весит 61,5 килограммов и показала откровенное фото в белье.

MamaRika стала мамой: что об этом известно

MamaRika и Сергей Середа 2 августа впервые стали родителями, о чем впоследствии сообщили аудитории. Однако они не спешат показывать сына и рассекречивать его имя. Только недавно певица показала первое фото малыша, на котором видно только его ножку.

По словам певицы, роды оказались сложными. Врачи порекомендовали делать кесарево сечение, а звездная мама согласилась: "Ибо на кону была жизнь и здоровье моего ребенка".

Через 4 дня после появления ребенка на свет супругов выписали из роддома. Они не оставались в Киеве, а вернулись в свой дом в Одессе.



MamaRika с мужем и сыном / Фото с инстаграма MamaRika

Текст публикации MamaRika

Так сложилось, что большинство моих подруг и знакомых, как и я, рожали путем кесарева сечения (у каждой своя причина и обстоятельства). И наслушавшись ужасов, как трудно отходить после операции, конечно, было, мягко говоря, страшно. Но представьте мое удивление, когда я пережила этот опыт совсем с другой стороны и другими ощущениями.

Уже в тот же вечер после процедуры я спокойно ходила по палате, а на следующий день взяла сына на руки и отказалась от обезболивания. Почему? Да потому что это настолько терпимо, что было даже неудобно просить обезболку, на самом деле.

Не знаю, от чего это зависит – от твоего нравственного-боевого духа, от болевого порога и умение терпеть, и я однозначно была поражена легкостью отходняка.

Конечно, вам сейчас покажется, что я там вообще как бабочка порхала, но знаете, когда готовишься к худшему, а в результате все получается наоборот – то хочется с вами этим делиться.

Подытоживая наши роды, скажу, что несмотря на все форс-мажоры, в результате, мы выписывались со слезами счастья на лице, и однозначно вернемся сюда за девочкой через несколько лет к тем же врачам и уже в такой родной роддом.

Сейчас мы уже дома, и знаете, наша жизнь кардинально изменилась...