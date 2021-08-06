32-летняя MamaRika не стала рожать в государственном роддоме, ведь ей не понравилось отношение врачей к пациенток. Зато певица выбрала частную клинику в Киеве. Из столицы супруги переехали в конце января этого года, поэтому дорога домой у них дальняя – почти 500 километров.
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Сейчас выписка. Самое главное – дорога в Одессу. Мы прямо сейчас садимся в бус и едем,
– MamaRika рассказала.
В своих инстаграм-сторис Сергей Середа, муж артистки, рассказал, что на Одессу едет "целый кортеж". Похоже, новоиспеченных родителей будут сопровождать друзья, которые засветились на видео.
Для MamaRika устроили праздничную выписку из роддома – с голубыми шарами, огромным букетом желтых роз и фотосессией с врачами, которые помогли ее сыну появиться на свет. К слову, певица не сдержалась и расплакалась, когда благодарила медиков.
"Мамка расплакалась, – объяснила MamaRika.
MamaRika выписали из роддома: смотрите видео онлайн