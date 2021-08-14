Совсем скоро телеведущая Катя Осадчая станет мамой в третий раз. Очень часто будущие родители перед рождением ребенка устраивают вечеринку baby shower. В субботу, 14 августа, такое празднование прошло и у звездных супругов.

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Baby shower Кати Осадчей и Юрия Горбунова

Организацией вечеринки занимался шоумен – он сделал жене сюрприз. Для baby shower мужчина подготовил красивую фотозону с оранжевыми и зелеными шариками разных размеров и цветами.

Гости плели венки из цветов и наслаждались сладостями, оформленными в золотистом цвете, будто покрытые золотом. Также перед ними выступала музыкальная группа с лирическими песнями.

Отметим, что на вечеринку к Кате Осадчей и Юрию Горбунову пришли ближайшие друзья. Среди них были Настя Каменских с Потапом, Анна Андрейчук и другие.

Интересно, что на baby shower очень часто объявляют пол ребенка. Юрий Горбунов отметил, что празднование продлится до поздней ночи. Возможно, скоро публика узнает, кто родится у звездной пары.



Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Фото з інстаграму шоумена

Фотозона на вечеринке / Фото из инстаграм-сториз



Юрий Горбунов и Катя Осадчая с Настей Каменских и Потапом / Фото з інстаграму шоумена



Сладости на вечеринке Кати Осадчей и Юрия Горбунова / Фото из инстаграм-сториз

Образ Кати Осадчей

Сама Катя Осадчая предстала на baby shower в чрезвычайно нежном и романтическом образе. Она позировала в пышном белом платье длины макси с длинным вырезом и синим принтом. Звезда спустила широкие бретели и обнажила плечи.

Наряд телеведущая соединила с золотистыми туфлями с острым носком. Она дополнила образ несколькими цепочками с подвесками и серьгами.

Катя Осадчая собрала волосы в пучок сзади и украсила прическу венком из цветов. На лице знаменитость сделала макияж, подчеркнув глаза коричневыми тенями, а губы – блестящей розовой помадой.



Катя Осадчая / Фото из инстаграм-сториз