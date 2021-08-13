Смелое фото MamaRika сделала ровно через неделю после первых тяжелых родов, однако опубликовать его решилась только сейчас. В зеркале перед камерой артистка позировала в черном комплекте белья для кормящих мам.

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Она заверила, что быстро влезть в любимые джинсы – реально. Она действительно выглядит стройной и имеет подтянутый живот. Следовательно, MamaRika поделилась своими секретами похудения после родов и кесарева сечения.

"Не жрать, как дурная – придерживаться здорового питания, как бы ни хотелось";

"Быть в движении постоянно. Хотя, думаю, у всех так и есть";

"Не впадать в отчаяние, если реабилитация длится не так быстро, как хотелось бы. Дайте себе время отойти, в итоге вы родили человека, а это подвиг";

"Мое любимое – носить послеродовой бандаж. Он нереально круто и быстро подтягивает мышцы живота, и я вижу, как просто на глазах тают размеры".

MamaRika после родов / Фото из инстаграма певицы

Добавим, на днях MamaRika рассекретила свой вес после родов. Звезда весит 61,5 килограмма, однако мечтает увидеть на весах отметку в 55 килограммов.