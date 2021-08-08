MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) и ее муж Сергей Середа с нетерпением ждали рождения общего ребенка. У девушки была сложная беременность и роды также не прошли без осложнений.

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MamaRika о кесаревом сечении

Анастасия поделилась, что склонна доверять Богу и обстоятельствам, поэтому новость о кесаревом сечении восприняла нормально: "Ибо на кону была жизнь и здоровье моего ребенка". Уже через полчаса она держала сына на руках.

При этом у исполнительницы были смешанные чувства. Был страх неизвестности, страх за ребенка, чтобы все прошло хорошо. Также она переживала относительно действия анестезии, волновалась перед главной встречей в жизни.

Физически это тоже странный и новый опыт. Но это терпимо! Или мне просто повезло попасть к профессионалам. Во время операции было много мыслей, но внутри я была спокойна. Знала, что в надежных руках и все будет хорошо. Так и произошло,

– написала MamaRika.

Звездная мама, лежа на операционном столе, попросила включить какую-то мантру, чтобы успокоиться. Тогда услышала мелодию, под которую медитировала в течение всей беременности: "Я поняла, что это знак. После этого просто ждала заветного крика".

"Когда мне приложили малыша к груди, я, пожалуй, была в другом измерении от счастья и эмоций, потому что этот момент больше ни с чем не сравнить. Это лучшее, что случалось со мной за всю жизнь. Сергей перерезал пуповину. Ему на грудь положили заветный комочек счастья", – рассказала Анастасия о трогательном моменте.

Беременность MamaRika