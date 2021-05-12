Лилия Ребрик после насыщенных рабочих будней наслаждается отдыхом в Турции. На личной странице в Инстаграме она ежедневно распространяет яркие фотографии, на которых показывает развлечения на курорте.
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Теннисный look Лилии Ребрик
В Турции ведущая полюбила большой теннис. Для игры с мужем она выбрала белые шорты и яркую розовую кофту. Лилия решила не надевать бюстгальтер, что придало ее образу обольстительности. Такой look она соединила с белыми кроссовками.
Волосы Ребрик собрала сзади и надела на голову кепку лилового цвета. На лице она сделала легкий макияж. Знаменитость показала игру в теннис, во время которой изображена невероятно счастливой.
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Конечно, подписчики знаменитости не оставили такую публикацию без внимания. Они в который раз засыпали Лилию комплиментами в комментариях.
- "Вы прекрасны!"
- "Круто! Хорошего вам отдыха!"
- "Вам очень подходит этот вид спорта!"
- "Лиля, вы заряжаете позитивом! Супер!"
- "Какие вы молодцы!"