Австралийка перепела песню Go_A для Евровидения-2021: видео

Песня SHUM украинской группы Go_A покорила не только мировую публику и чарты, но и участников Евровидения-2021 из других стран. Так, представительница Австралии артистка Montaigne проникновенно перепела украиноязычный трек.

Благодаря этно-фолк группе Go_A украинский впервые прозвучал на международном песенном конкурсе Евровидение-2021. Наша зажигательная песня SHUM так понравилась иностранной публике, что перепевать ее берутся даже те, кто не знает языка. Участница из Австралии певица Montaigne сделала это крайне проникновенно.

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Австралийка перепела песню SHUM группы Go_A

К сожалению, из-за карантина участница не смогла приехать на Евровидение-2021 и показала номер на песню Technicolor онлайн. Обойти конкурентов и попасть в гранд-финал Montaigne не удалось, однако она продолжает следить за ходом песенного конкурса.

Накануне грандиозного финала Евровидения-2021, который стартует 22 мая в 22:00 по киевскому времени, австралийка своеобразно поддержала одного из претендентов на победу. Им стала украинская группа Go_A! Montaigne перепела трек SHUM.

"Друзья из Украины, скажите, как вам мое произношение? Звучит хорошо?" – поинтересовалась певица после проникновенного исполнения трека.

Австралийка перепела песню SHUM группы Go_A: смотрите видео онлайн

Важно Кто прошел в финал конкурса Евровидение-2021

Как звучала песня SHUM группы Go_A: