Песню Go_A для Евровидения записали на языке жестов
Песню украинской этно-фолк-группы Go_A для Евровидения-2021 SHUM воссоздали языке жестов. Видео записала и выложила на личный канал в ютубе сурдопереводчица Екатерина Заботкина.
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Волонтер Лина Дешвар стала автором идеи видеоролика. Пришлось поработать над адаптацией текста песни SHUM, чем занималась переводчица Марьяна Люханова.
Екатерина Заботкина объяснила, что теперь украинская музыка звучит и должна звучать за пределами страны, а также быть доступной для всех.
Украинская музыка должна звучать далеко за пределами нашей страны. А теперь – на языке жестов также,
– написала сурдопереводчица под роликом.
Реакция сети
Под видео не так много комментариев, но все они положительные. Пользователи сети только поддерживают сурдопереводчицу и автора идеи:
- "Продолжайте и дальше";
- "Хорошая идея, прекрасно";
- "Спасибо за ваш труд! Обязательно продолжайте, потому что это важно!";
- "Это прекрасно";
- "Очень классно".
Gо_A – SHUM (украинский язык жестов): смотрите видео онлайн
Добавим, что песню SHUM перепевают по-разному:
- За рубежом на композицию сделали кавер представители украинской диаспоры и иностранцы.
- Забавную видеопародию сняли украинские агрономы.
- Сами же Go_A записали ролик, как поют свою песню и лепят вареники.
Напомним, грандиозный финал Евровидения-2021 состоится 22 мая. Представитель Украины выступит под номером 19.