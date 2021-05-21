В рамках Wiwi Jam at Home группа Go_A записала акустическую версию песни SHUM, с которой представляет Украину на Евровидении-2021. Вместо электронных инструментов музыканты взяли в руки акустическую гитару, контрабас и кахон, одевшись в защитные костюмы. Солистка Екатерина Павленко предстала перед камерой в домашнем наряде – фартуке с украинским орнаментом и футболке с принтом метал-группы Slipknot.
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Локацией для съемки стала кухня. Во время мастерского исполнения песни SHUM Екатерина Павленко лепила вареники. Добавим, что даже в такой домашней атмосфере певица не выходила из образа.
Украинский Go_A исполняет "акустическую вареничную" версию SHUM – песню на Евровидение-2021 – во время Wiwi Jam at Home. Екатерина готовит, распевая дома! Королева,
– говорится в подписи.
Go_A – SHUM: слушайте акустическую версию трека
Реакция сети
Забавное видео на SHUM оценила как украинская, так и иностранная публика:
- "Go_A настолько профи, что могут одновременно давать концерт и лепить вареники";
- "Slipknot и вареники? Контрабас на кухне? Ничего особенного, просто очередной вечер в Украине";
- "Вы такие оригинальные. Вареники всегда уместны";
- "Вареники вкусные. Особенно когда их сделала Катя. Удачи в гранд-финале";
- "Сколько еще у Go_A вариантов этого шедевра? Неиссякаемый талант".
Добавим, украинские агрономы сняли пародию на песню SHUM группы Go_A. На фоне тракторов они предстали в одноразовых защитных костюмах, чепчиках, очках и спели о посевной.