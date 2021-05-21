В рамках Wiwi Jam at Home группа Go_A записала акустическую версию песни SHUM, с которой представляет Украину на Евровидении-2021. Вместо электронных инструментов музыканты взяли в руки акустическую гитару, контрабас и кахон, одевшись в защитные костюмы. Солистка Екатерина Павленко предстала перед камерой в домашнем наряде – фартуке с украинским орнаментом и футболке с принтом метал-группы Slipknot.

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Локацией для съемки стала кухня. Во время мастерского исполнения песни SHUM Екатерина Павленко лепила вареники. Добавим, что даже в такой домашней атмосфере певица не выходила из образа.

Украинский Go_A исполняет "акустическую вареничную" версию SHUM – песню на Евровидение-2021 – во время Wiwi Jam at Home. Екатерина готовит, распевая дома! Королева,

– говорится в подписи.

Go_A – SHUM: слушайте акустическую версию трека

Реакция сети

Забавное видео на SHUM оценила как украинская, так и иностранная публика:

"Go_A настолько профи, что могут одновременно давать концерт и лепить вареники";

"Slipknot и вареники? Контрабас на кухне? Ничего особенного, просто очередной вечер в Украине";

"Вы такие оригинальные. Вареники всегда уместны";

"Вареники вкусные. Особенно когда их сделала Катя. Удачи в гранд-финале";

"Сколько еще у Go_A вариантов этого шедевра? Неиссякаемый талант".

Добавим, украинские агрономы сняли пародию на песню SHUM группы Go_A. На фоне тракторов они предстали в одноразовых защитных костюмах, чепчиках, очках и спели о посевной.