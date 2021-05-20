Харьковские агрономы держат руку на пульсе современных украинских трендов. Они сняли пародию на песню SHUM группы Go_A, которая покоряет сцену Евровидения-2021 в Роттердаме.
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Локацией для съемок видео стало поле. На фоне тракторов агрономы появились в одноразовых защитных костюмах, чепчиках и очках. Один из них танцевал в костюме коровы. К слову, текст трека все же переписали, спев не о боге леса Шуме, а о посевной.
Вдохновил нас на это видео коллектив Gо_A, который в этом году представляет Украину на Евровидении с песней SHUM. Болеем за наших, потому что они лучшие,
– говорится в подписи к видео.
Пародия на песню SHUM группы Go_A: смотрите видео онлайн
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Реакция сети
Пародия агрономов на клип и песню SHUM этнофольк-группы Go_A вызвала фурор в сети. Пользователи не сдерживают своего восторга от смешного видео, сами музыканты пока никак не отреагировали на кавер.
- "Великолепная интеграция сельского хозяйства с современными трендами! Продолжайте дальше";
- "Лайк за ваше замечательное качество и украинский";
- "Как прекратить петь "сею, вею кукурузу";
- "Это так хорошо, что мне аж речь отняло. Клевый текст, шикарный звук, роскошный визуал. Очень сильно";
- "Круто! Очень классно сделали. Распространяйте, чтобы и Go_A увидели";
- "Респект за креатив".