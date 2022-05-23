Андрей Хливнюк из "Бумбокса" показал зажигательные танцы в терробороне: видео артиста со службы
Источник:инстаграмм "Бумбокса"
Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк с первых дней войны вступил в ряды территориальной обороны. Теперь он вместе с собратьями защищает Украину от врагов. Чтобы поднять боевой дух, музыкант исполнил зажигательный танец.
Даже во время войны Хлывнюк не теряет позитива. Уже третий месяц Украина ведет упорную борьбу с российскими оккупантами, поэтому наши защитники стараются подбадривать друг друга.
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Андрей Хливнюк станцевал в терробороне
Во время дежурства солист "Бумбокса" исполнил зажигательный танец под хит Midnight Dancer группы Arabesque. Хлывнюк предстал перед камерой в камуфляжных штанах, голубой футболке и кепке. Андрей поднял боевой дух себе, побратимам и поклонникам, увидевшим видео в инстаграмме группы.
"Но позитива от Андрея Хливнюка", – написали под постом.
Андрей Хливнюк станцевал на дежурстве: смотрите видео онлайн
Поклонники Андрея с нетерпением ждут встречи с ним на концертах, а пока увлекаются его танцами в комментариях.
- "Наш Андрей Хливнюк прекрасен в любом настроении!"
- "Обожаю за вокал, за юмор, за силу духа!"
- "Очень милый!"
- "Самый лучший!"
- "Безумные танцы!"
- "Спасибо за радость! Посмеялась от души!"
Напомним, 26 марта во время выполнения боевого задания в Киевской области Андрей Хливнюк попал под минометный обстрел оккупантов. Музыкант получил ранение лица – осколок попал ему в правую щеку, под глаз. На месте обстрела Хлывнюку оказали первую медицинскую помощь – заклеили рану пластырем, а затем отправили в больницу. Уже через несколько дней Андрей вернулся на службу и с оружием в руках отправился выгонять россиян из наших земель.
Звезды в терробороне и ВСУ
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