Коля Серга подчеркнул, что Украина обязательно победит, ведь за это воюют невероятные люди, ежедневно уничтожающие врагов на разных фронтах.
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Коля Серга о службе в ВСУ
В военной части, в состав которой входит артист, очень много добровольцев, среди которых бизнесмены, госслужащие, дальнобойщики и другие. И это люди разных национальностей: молдаване, болгары, турки и т.д. Их всех объединяет одно – любовь к Украине. Даже не родившийся здесь готов за нее умереть. Настоящего украинца показывает, что он может сделать ради родной земли.
Коля Серга не был в серьезных противостояниях с врагом, где пришлось бы убивать российских оккупантов. Он признался, что война стала определенным испытанием, ведь пришлось не только взять в руки оружие, но и осмелиться стрелять во врагов.
Главное сомнение было в том, смогу ли я стрелять? Но я понимал, что иду в ряды ВСУ и должен взять в руки оружие, а это значит, что должен воевать. А чем глубже я нахожусь в этих событиях, тем больше понимаю, что я готов!
– подчеркнул артист.
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Звезды в терробороне и ВСУ
- Режиссер Ахтем Сеитаблаев поделился, что за время службы в терробороне пришел к давно известному всем выводу: "Делай то, что в состоянии делать там, где ты есть, и с тем, что имеешь".
- Участники группы "Антитела" с первых дней войны защищали столицу. Когда ситуация в Киевской области стабилизировалась, музыкантов отправили в Харьков, где идут бои.
- Ранее лидер группы O.Torvald Женя Галич занимался волонтерством, а в апреле пополнил ряды ВСУ.
- Diezel из Green Grey подписал контракт с батальоном "Мрія", где будет служить и защищать Украину от оккупанта.
- Актер "95 квартала" Александр Пикалов вступил в ряды Нацгвардии Украины.