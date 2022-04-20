Коля Серга подчеркнул, что Украина обязательно победит, ведь за это воюют невероятные люди, ежедневно уничтожающие врагов на разных фронтах.

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Коля Серга о службе в ВСУ

В военной части, в состав которой входит артист, очень много добровольцев, среди которых бизнесмены, госслужащие, дальнобойщики и другие. И это люди разных национальностей: молдаване, болгары, турки и т.д. Их всех объединяет одно – любовь к Украине. Даже не родившийся здесь готов за нее умереть. Настоящего украинца показывает, что он может сделать ради родной земли.

Коля Серга не был в серьезных противостояниях с врагом, где пришлось бы убивать российских оккупантов. Он признался, что война стала определенным испытанием, ведь пришлось не только взять в руки оружие, но и осмелиться стрелять во врагов.

Главное сомнение было в том, смогу ли я стрелять? Но я понимал, что иду в ряды ВСУ и должен взять в руки оружие, а это значит, что должен воевать. А чем глубже я нахожусь в этих событиях, тем больше понимаю, что я готов!

– подчеркнул артист.

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Звезды в терробороне и ВСУ