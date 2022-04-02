О возвращении Андрея Хлывнюка в ряды терробороны Киева сообщил журналист Богдан Кутепов. Он опубликовал фото музыканта в форме и с оружием. После ранения его выдает только пластырь на правой щеке и синяк под глазом.

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Позывной "Бумбокс". Жив, в строю. Хотя до недавнего времени боевой трехсотый. Счастливчик,

– с юмором подписал Богдан Кутепов.

Интересно, что сам Хлывнюк, за которого волновались тысячи фанатов и звездных коллег, не признается, что вернулся на службу.

Андрей Хлывнюк после ранения / Фото из фейсбука Богдана Кутепова

Что известно о ранении Андрея Хлывнюка