До 24 февраля украинские музыканты жили гастрольной жизнью, планировали новые проекты. Но Россия все изменила в мгновение. Харьковчанин Саша Маслов вернулся в Украину из Нью-Йорка. Он не смог оставаться в стороне от того, что происходит на его родной земле.

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Харьковчанин Саша Маслов фотографировал звезд для Billboard

В конце марта Саша фотографировал украинских звезд для популярного издания Billboard. Одним из первых артистов, сменивших музыкальные инструменты на оружие, стал фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк. Музыкант стал одним из героев фотосессии Маслова.

В комментарии изданию Хливнюк рассказал о службе в территориальной обороне и как он попал под минометный обстрел оккупантов: "Врачи вытащили из моей головы кусок российского железа. Теперь я в порядке. Некоторые люди потеряли ноги и руки. У меня останется шрам, но это ничего. Мы тренируемся ежедневно, к разным видам зенитного, противовертолетного, противотанкового оружия".



Андрей Хливнюк / Фото Саши Маслова, Billboard

На фотографиях Маслова можно увидеть и украинскую реперку Alyona Alyona. До 24 февраля она выпускала новые треки, готовилась к концертам, летним фестивалям. Теперь артистка помогает сражаться с оккупантами на культурном фронте.



Alyona Alyona / Фото Саши Маслова, Billboard

ONUKA (настоящее имя – Ната Жижченко) и ее муж Евгений Филатов после нескольких дней пребывания в Киеве, который страдал от обстрелов россиян, переехали во Львовскую область. Мужчина рассказал, что это было очень тяжело.

Действительно, было очень трудно просто находиться в этом гостиничном номере и смотреть новости. Это было изнурительно,

– сказал Евгений.

Поэтому супруги с маленьким сыном решили вернуться в столицу. Несмотря на угрозу ракетных ударов, семья стремится находиться дома.



Ната Жижченко и Евгений Филатов / Фото Саши Маслова, Billboard