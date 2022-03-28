Под минометный огонь российских оккупантов 42-летний Андрей Хливнюк попал в состав оперативной группы из ветеранов войны, ее задача – усиливать полицию Киева. Где именно ранили звезду, неизвестно. Из его правой щеки вынули осколок и уложили в больницу.

Важно! Андрей Хливнюк из "Бумбокса" попал под минометный обстрел оккупантов: фото раненого певца

Прекрасного весеннего дня, друзья! Спасибо за горы добрых слов и нудсиков. Выздоравливаю не по дням, а по минутам! Люблю вас,

– написал Андрей Хливнюк через два дня после ранения.

Лидер "Бумбокса" опубликовал фото с больничной койки, на которых видно, что рана все еще кровит, а отек добрался до правого глаза и веки. Однако музыкант не теряет оптимизма, даже улыбается.

Андрей Хливнюк после ранения / Фото с инстаграма лидера "Бумбокса"

Андрей Хливнюк после ранения / Фото с инстаграм-сторис лидера "Бумбокса"

Напомним, сам Андрей Хливнюк называл себя "трехсотым" и жаловался, что из-за минометных обстрелов их колонна потеряла два пикапа.

К теме Даниэль Салем попал под обстрел в терробороне Одессы: как пуля пронзила его авто – видео

В комментариях звездного защитника поддержали фаны и друзья из шоу-биза: