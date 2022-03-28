Под минометный огонь российских оккупантов 42-летний Андрей Хливнюк попал в состав оперативной группы из ветеранов войны, ее задача – усиливать полицию Киева. Где именно ранили звезду, неизвестно. Из его правой щеки вынули осколок и уложили в больницу.
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Прекрасного весеннего дня, друзья! Спасибо за горы добрых слов и нудсиков. Выздоравливаю не по дням, а по минутам! Люблю вас,
– написал Андрей Хливнюк через два дня после ранения.
Лидер "Бумбокса" опубликовал фото с больничной койки, на которых видно, что рана все еще кровит, а отек добрался до правого глаза и веки. Однако музыкант не теряет оптимизма, даже улыбается.
Андрей Хливнюк после ранения / Фото с инстаграма лидера "Бумбокса"
Андрей Хливнюк после ранения / Фото с инстаграм-сторис лидера "Бумбокса"
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В комментариях звездного защитника поддержали фаны и друзья из шоу-биза:
- Наталья Карпа: "И мы вас любим! Быстрого выздоровления. Все будет Украина";
- Оля Цыбульская оставила эмоджи сердца;
- "Поправляйтесь как можно быстрее! Очень гордимся тем, что защищаете нашу землю! Слава Украине";
- "Держитесь, Андрей, и лечитесь. Берегите себя".
- "Быстрого выздоровления, вы нам нужны";
- "Поправляйтесь, нам нельзя без ваших песен. Да хранит вас Бог".