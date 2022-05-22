В первые дни войны Андрей Фединчик из сериала "Папаньки" ушел в терроборону Житомирской области. Он быстро переквалифицировался в военного, но получать награды за актерскую карьеру не перестал. В субботу, 21 мая, по поручению Зеленского, Александр Ткаченко вручил ему звание заслуженного артиста Украины. Из рук министра культуры и информационной политики его получила Наталка Денисенко.

Читайте также Группа "Друга Ріка" выступила в метро в Днепре: сколько тысяч гривен собрали за один вечер

Андрей Фединчик стал заслуженным артистом Украины

Сегодня получила от министра культуры почетное звание заслуженного артиста Украины для Андрея Фединчика. Эта награда уже полтора года ждала вручения. Андрей не смог сам получить, потому что несет службу и уже официально военный,

– поделилась Наталья Денисенко.

"Это настоящее событие для нашей семьи. И лично для моего мужа", – добавила актриса.

Наталка Денисенко с наградой Андрея Фединчика / Скриншот с видео

Интересно, что на прошлой неделе, в День семьи, Андрей Фединчик приезжал к сыну и жене в Киев.

Стоит отметить, что церемония награждения была официальной и прошла в Национальной опере Украины. Так, почетные звания и награды присвоили 15 украинским культурным деятелям.

Заслуженный артист Украины:

Кирилл Бондарь;

Олег Савкин;

Андрей Фединчик;

Афизе Касараева;

Ремзиет Тарсинова.

Народный артист Украины:

Александр Алексеенко;

Кирилл Стеценко.

Орден княгини Ольги III степени:

Олеся Жураковская;

Анжела Ярмолюк.

Орден "За заслуги" ІІІ степени:

Назар Билык;

Владислав Корниенко.

Заслуженный работник культуры Украины:

Нина Кондратенко;

Галина Панкова;

Игорь Салиженко.

Заслуженная художница Украины:

Зарема Трасинова.

"Они лечат искусством, несут свет людям, становятся волонтерами, некоторые пошли защищать родную землю от российских оккупантов. Сегодня в Украине война, но жизнь продолжается. Работа каждого украинца приближает нас к победе. А культурный фронт сегодня без преувеличения – на передовой", – подчеркнул Александр Ткаченко в фейсбуке.

Александр Ткаченко с культурными деятелями на церемонии награждения / Фото из фейсбука