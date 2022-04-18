После обращения к Эду Ширану Тарас Тополя больше общается с иностранцами. Они часто спрашивают, для чего парамедикам в Украине автоматы и почему у них нет красных крестов на форме и автомобилях. Отметим, что музыкант вместе с коллегами помогает раненым и эвакуирует их.

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Оккупанты уничтожили поликлинику в Харькове

В ответе на эти вопросы артист опубликовал фото на фоне разрушенной поликлиники в Харькове. Он отметил, что таких расстрелянных гражданских объектов есть сотни по всей территории нашего государства. Российские наемники бьют по гражданским медучреждениям, чтобы посеять страх, панику и смерть среди мирных людей. И делают это сознательно!

Если же ты обозначишь себя ярким красным крестом медика, как водится во всем мире, то россияне сразу расстреляют тебя и твой экипаж, а автомобиль уничтожат. Выгорит все – раненые, санитары, яркие красные кресты,

– поделился Тополя.

"Женевская конвенция? Забудьте! У этих мразей нет ни чести, ни совести, ни будущего. Поэтому на каждый выезд готовимся: магазин присоединить, патрон в патронник, наклейки с красными крестами – в карман", – подытожил Тарас.



"Антитела" в терробороне Харькова / Фото из инстаграмма Тараса Тополи

Подписчики Тараса в комментариях призывают беречь себя и подчеркивают, что русские ублюдки обязательно за все заплатят.