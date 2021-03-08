Анатолий Анатолич рассекретил пол третьего ребенка
Жена украинского телеведущего и шоумена Анатолия Анатолича – Юлия Бойко в третий раз беременна. 8 марта в эфире утренней программы супруги признались, что ожидают рождения сына.
Источник:"Утро с Украиной"
Звездный бэби-бум в украинском шоу-бизнесе продолжается. Анатолий Анатолич в конце февраля признался, что его любимая снова беременна, а теперь рассекретил пол малыша.
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Анатолий Антолич в третий раз станет отцом
Анатолий и Юлия решили рассказать, на кого ожидают, в праздничный весенний день. В эфире утренней программы на всю страну влюбленные признались, что совсем скоро станут родителями сына.
В прямом эфире супруги разрезали праздничный торт, середина которого была голубого цвета. Также на съемках программы присутствовали дочери Анатолия и Юлии – Алиса и Лолита. Девочки поделились, что хотят братика.
Украинские знаменитости, ожидающие появления ребенка:
- Василиса Фролова совсем скоро родит сына;
- молодая жена Виктора Павлика – Екатерина Репяхова впервые беременна;
- Даша Квитковая и Никита Добрынин через несколько месяцев станут родителями сына,
- любимая "Холостяка" Максима Михайлюка – Даша Хлистун родит ему девочку.
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