Жена украинского телеведущего и шоумена Анатолия Анатолича – Юлия Бойко в третий раз беременна. 8 марта в эфире утренней программы супруги признались, что ожидают рождения сына.

Звездный бэби-бум в украинском шоу-бизнесе продолжается. Анатолий Анатолич в конце февраля признался, что его любимая снова беременна, а теперь рассекретил пол малыша.

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Анатолий Антолич в третий раз станет отцом

Анатолий и Юлия решили рассказать, на кого ожидают, в праздничный весенний день. В эфире утренней программы на всю страну влюбленные признались, что совсем скоро станут родителями сына.

В прямом эфире супруги разрезали праздничный торт, середина которого была голубого цвета. Также на съемках программы присутствовали дочери Анатолия и Юлии – Алиса и Лолита. Девочки поделились, что хотят братика.

Украинские знаменитости, ожидающие появления ребенка: