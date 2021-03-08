Дружина українського телеведучого та шоумена Анатолія Анатоліча – Юлія Бойко втретє вагітна. 8 Березня в ефірі ранкової програми подружжя зізналося, що очікує на народження сина.

Зірковий бейбі-бум в українському шоу-бізнесі продовжується. Анатолій Анатоліч наприкінці лютого зізнався, що його кохана знову вагітна, а тепер розсекретив стать малюка.

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Анатолій Антоліч втретє стане батьком

Анатолій та Юлія вирішили розповісти, на кого очікують, у святковий весняний день. В ефірі ранкової програми на всю країну закохані зізналися, що зовсім скоро стануть батьками сина.

У прямому ефірі подружжя розрізало святковий торт, середина якого була блакитного кольору. Також на зйомках програми були присутні доньки Анатолія та Юлії – Аліса і Лоліта. Дівчатка поділилися, що хочуть братика.

Українські знаменитості, які очікують на появу дитини: