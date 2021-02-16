Василиса Фролова рассекретила пол первенца
Украинская телеведущая и модель Василиса Фролова беременна первенцем. Во вторник, 16 февраля, знаменитости исполнилось 43 года. Празднование дня рождения она объединила с вечеринкой, на которой узнала пол малыша. У звезды родится сын.
Источник:Jetsetter
Совсем скоро Василиса Фролова присоединится к числу звездных мамочек. Она с нетерпением хочет встретиться с долгожданным первенцем.
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Телеведущая организовала вечеринку по случаю дня рождения. Именно в этот особенный день она решила узнать пол своего ребенка. В сети появилось видео, где Василиса позирует посреди серпантина голубого цвета и с невероятной улыбкой на лице.
Она долго ждала момента, когда станет мамой, и наконец ее самая заветная мечта осуществится.
Беременная Василиса Фролова / Фото из инстаграма Василисы Фроловой
Что известно о беременности Василисы Фроловой
- Телеведущая рассказала о беременности первенцем в ноябре 2020 года.
- Василиса рассказала, что ей удалось зачать ребенка только тогда, когда отвлеклась от мысли о беременности. Она просто перестала верить в то, что ей удастся стать мамой.
- Звезда признавалась, что было страшно беременеть в 42-летнем возрасте.
- В конце декабря 2020 года стало известно, что Фролова подхватила коронавирус.
- Сейчас Василиса здорова, она часто позирует в различных фотосессиях и ожидает рождения сына.
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