Украинская телеведущая и модель Василиса Фролова беременна первенцем. Во вторник, 16 февраля, знаменитости исполнилось 43 года. Празднование дня рождения она объединила с вечеринкой, на которой узнала пол малыша. У звезды родится сын.

Совсем скоро Василиса Фролова присоединится к числу звездных мамочек. Она с нетерпением хочет встретиться с долгожданным первенцем.

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Телеведущая организовала вечеринку по случаю дня рождения. Именно в этот особенный день она решила узнать пол своего ребенка. В сети появилось видео, где Василиса позирует посреди серпантина голубого цвета и с невероятной улыбкой на лице.

Она долго ждала момента, когда станет мамой, и наконец ее самая заветная мечта осуществится.



Беременная Василиса Фролова / Фото из инстаграма Василисы Фроловой

Что известно о беременности Василисы Фроловой