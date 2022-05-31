Она рассказала, что перед Нацотбором Евровидения-2022 против его участия была против вся команда конкурса. Но она хотела "идти напролом" и спеть свои "Тени забытых предков" на всю страну.

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"Против моего участия в Евровидении была едва ли не вся команда, которая с разных сторон находила аргументы, почему не нужно идти. Но я настолько глубоко чувствовала потребность спеть эту песню на широкую аудиторию, чтобы подчеркнуть, что у нас очень мощная история, и что именно сейчас мы те, кто творит новую Украину, даже понимая, что моя память о том, как я ехала в Крым размазана, я решила рискнуть и пойти на конкурс, потому что Евровидение — это лучшая платформа для того, чтобы данное сообщение услышал мир", – говорит артистка.

Alina Pash – Тени забытых предков: смотреть видео онлайн

Она шла на конкурс, надеясь, что не нарушая правила конкурса, потому что была убеждена, что пересекала границу Крыма правильно.

"Мы тогда очень много гастролировали в команде Ирины Билык, постоянные перелеты, переезды. В Ялту мы поехали на свадьбу к подруге Ирины всем коллективом: и музыканты, и бэк-вокал, и танцевальный коллектив. Никто не мог дать мне четкого ответа как мы туда попали, потому что было несколько групп: кто-то ехал, кто-то летел. Я искала хоть какие-то билеты, емейлы, любое подтверждение. Все свои паспорта я проверила вдоль и поперек — никакой отметки. Конечно, был тот пост в фейсбуке с жалобой на "Аэрофлот", и где-то в глубине души я понимала, что есть шанс, что я все-таки влетала", – отметила Alina Pash.

Относительно поддельной справки, то ее сделал Андрей Иноземцев — тогдашний партнер певицы из компании Bitanga Blood.

"Справка – это попытка Андрея спасти меня. Он также понимал, что мне важно сейчас эту песню спеть на широкую общественность. Общественное требовало документальное подтверждение перед началом прямого эфира, не было бы справки, меня бы не допустили к выступлению. Физически справку мы должны получить на следующей неделе, потому что запрос в пограничную службу был подан, но ответа мы еще не имели... Андрей занимался справкой, я выступила, а в понедельник понеслось. Я полностью и полностью беру на себя ответственность за этот шаг, потому что по сути согласовала его", – рассказала артистка.

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