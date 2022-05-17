Ирину Билык Alina Pash "сдала" после того, как проект Екатерины Осадчей "Светская жизнь" в очередной раз напомнил о ее любви к России. Она заявила, что в оккупированный Крым летала на свадьбу друзей народной артистки Украины и пела у нее на бэк-вокале.

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Alina Pash ездила в Крым с Ириной Билык

"Алина Паш после победы Kalush Orchestra пожаловалась на массовую травлю. В своем инстаграме певица написала, что сейчас помогает украинской армии, но даже этого оказалось недостаточно, чтобы реабилитироваться в глазах украинцев после ее выступления в РФ, куда она ездила к знакомым на свадьбу", – говорится в посте "Светской жизни".

На очередной упрек артистка ответила так: "Во-первых, после победы Украины я поздравила Kalush Orchestra, как и поддерживала до. Во-вторых, мне не нужно реабилитироваться, ведь я просто защищаю свое достоинство".

В-третьих, я не выступала в РФ. Если вы имеете в виду мое выступление на бэк-вокале с Ириной Билык у ее друзей на свадьбе в Крыму, то не нужно признавать Крым русским. Крым – это Украина,

– неожиданно заявила Alina Pash.

Сама Ирина Билык пока никак не ответила на такое разоблачение.

Скриншот с инстаграм-сторисом Alina Pash

Интересно, ранее Alina Pash рассказывала лишь то, что в Крыму выступала на свадьбе "украинской девушки", "у родственников членов команды, у которых была свадьба".

Как Alina Pash попала в оккупированный Крым