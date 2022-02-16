Alina Pash не будет представлять Украину на Евровидении-2022 в Турине. Пока неизвестно, кто именно поедет на песенный конкурс в Италию.

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Alina Pash сняла свою кандидатуру с Евровидения

После всех скандалов вокруг поездки в Крым Alina Pash заявила, что отказалась от победы на Нацотборе.

Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины на конкурсе Евровидение. К сожалению. Мне действительно очень жаль,

– заявила Alina Pash.

Артистка добавила, что она честная гражданка Украины, соблюдает законы Украины, а также старается нести традиции и ценности Украины в мир. А то, во что вылилась эта история – это совсем не то, что она якобы вложила в свою песню.

"Я артистка, а не политик. У меня нет армии пиарщиков, менеджеров, юристов, чтобы противостоять всей этой атаке и натиску, взломам моих социальных сетей; угрозам. А также совершенно неприемлемым формулировкам, которые позволяют себе люди, не разобравшись в ситуации и забыв о достоинстве каждого гражданина Украины. Я не хочу этой виртуальной войны и хейта. Главная война сейчас – это внешняя, пришедшая в мою страну в 2014 году», – отметила победительница отбора.

Команда Alina Pash уже связалась с общественным и подписала все необходимые документы. Пока неизвестно, кто представит Украину на конкурсе Евровидение-2022, однако оргкомитет конкурса уже прокомментировал самостоятельное снятие артистки с конкурса. 18 февраля на очередном заседании представители Общественного примут решение, кто поедет представлять Украину. Не исключено, что это может быть Kalush Orchestra.

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