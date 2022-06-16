Після 24 лютого безліч українських зірок розірвали всі зв'язки з родичами з Росії та окупованого нею Криму. 33-річна Ілона Гвоздьова не виняток. Майже всі її рідні бояться сісти на 15 років, тому навіть не телефонують їй.
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Як на війну реагують родичі Гвоздьової з Криму
На дві групи розділилися мої родичі. Є ті, які не те що виправдовують дії Росії, але бояться щось сказати, бо думають, що їх прослуховують, посадять на 15 років і таке інше… Не дзвонили з першого дня, навіть коли побачили розбомблений дім не передзвонили,
– зізналася Ілона Гвоздьова.
Вона вважає, що якщо навіть за таких обставин люди не дізналися, як вона, як її сім'я, і не знайшли змогу написати чи зателефонувати, то їх для неї більше не існує. Так, танцівниця втратила зв'язок майже з усією ріднею по маминій лінії. Лише один її дядько з Криму підтримав їх під час війни.
"Є ті, хто дійсно щиро співчувають, вірять у перемогу, і підтримують, і запитують, як ми, як наші справи. Є один мамин брат, мій хресний, який досі запитує, чи ми живі…Один, а в моєї мами було сім дітей у сім'ї. Зараз ми спілкуємося тільки з одним братом", – поділилася Гвоздьова.
Ілона Гвоздьова з мамою / Фото з інстаграму танцівниці
Чи поїде Ілона Гвоздьова у Крим після перемоги
Навіть попри зраду рідних Ілона Гвоздьова мріє поїхати у свій Крим після перемоги.
Напевно, я поїду в Останіне, тому що це місце, де я народилася, це моя батьківщина. Там усі мої родичі, це перше місце, куди я поїду й просто обійму своїх близьких, з ким у мене дуже довгий час узагалі немає ніякого зв'язку,
– сподівається танцівниця.
Повне інтерв'ю Ілони Гвоздьової зі Славою Дьоміним: дивіться відео онлайн (про родичів з Криму – на 15 хвилині)
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Які в зірок стосунки з родичами з Криму
- Художня гімнастка Анна Різатдінова не приховує, що її рідна бабуся з Сімферополя зомбована. Вона думає, що Росія рятує українців, а її ракетні удари – фейк.
- Родичі Маші Єфросиніної з Криму ні разу не написали їй, тоді як навіть дядько зі Санкт-Петербурга на шостий тиждень війни сказав, що йому дуже шкода.
- Акторка Ксенія Мішина зізналася, що життя роз'єднало її навіть з батьками з Криму.