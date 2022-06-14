У 28-річної олімпійської чемпіонки Анни Різатдінової дуже багато родичів з Росії, які, за її словами, підтримують Україну. Тоді як рідна бабуся з Криму "топить" за країну-агресорку й чекає, поки так звана "друга армія світу" визволить її онуку та правнука.

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Що каже бабуся Різатдінової з Криму

Художня гімнастка пояснила, що її 80-річна бабуся з Сімферополя, як людина похилого віку, зранку до ночі сидить біля телевізора й вірить усьому, що "віщають" з російських федеральних каналів. У перший день війни, 24 лютого, Анна Різатдінова зателефонувала бабусі, щоб пожалітися, а та зраділа, що її "спасают".

Я кажу: "Бабусю, тут такий жах, в Україні почалася війна", а вона мені відповідає: "Так это ж хорошо, вас же спасают". Я кажу: "Від кого рятувати? Ти розумієш, що зараз у країні, де живе твоя онучка та Рома… Київ палає, він у вогні, не тільки Київ, уся Україна. Ракети прилітають з Росії". Вона мені каже: "Так це все хейт, і це не насправді",

– шокувала зізнанням спортсменка.

"І це моя рідна людина. Це адекватна жінка, з якою я прожила все своє дитинство. І вона таке каже! Я не могла в це повірити", – емоційно додала Різатдінова.

Чи спілкується Різатдінова з зомбованою бабусею

Я намагалася якось довести їй, що це правда, що це не хейт, але це неможливо. Вони як зомбовані. Я не знаю, що там дають на цьому телебаченні, але вони зомбовані,

– поскаржилася олімпійська чемпіонка.

Вона розповіла, що після цієї розмови більше не телефонує бабусі. Максимум, що вона може зробити, – написати "як ти?", "як здоров'я?". Різатдінова зізналася, що просто не може з нею спілкуватися.

Цікаво, що з бабусею з Криму Анна Різатдінова не бачилася понад 10 років. Вона не приїжджала й до 4-річного правнука Романа – сина гімнастки від олігарха та депутата-втікача Олександра Онищенка, який причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з держбюджету.