После 24 февраля множество украинских звезд разорвали все связи с родственниками из России и оккупированного ею Крыма. 33-летняя Илона Гвоздева не исключение. Почти все ее родные боятся сесть на 15 лет, потому даже не звонят ей.

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Как на войну реагируют родственники Гвоздевой из Крыма

На две группы разделились мои родственники. Есть те, которые не то что оправдывают действия России, но боятся что-то сказать, потому что думают, что их прослушивают, посадят на 15 лет и так далее… Не звонили с первого дня, даже когда увидели разбомбленный дом не перезвонили,

– призналась Илона Гвоздева.

Она считает, что если даже при таких обстоятельствах люди не узнали, как она, как ее семья, и не нашли возможности написать или позвонить, то их для нее больше не существует. Так танцовщица потеряла связь почти со всей родней по маминой линии. Лишь один ее дядя из Крыма поддержал их во время войны.

"Есть те, кто действительно искренне сочувствуют, верят в победу, и поддерживают, и спрашивают, как мы, как наши дела. Есть один мамин брат, мой крестный, который до сих пор спрашивает, живы ли мы... Один, а у моей мамы было семь детей в семье. Сейчас мы общаемся только с одним братом", – поделилась Гвоздева.

Илона Гвоздева с мамой / Фото с инстаграма танцовщицы

Поедет ли Илона Гвоздева в Крым после победы

Даже несмотря на предательство родных Илона Гвоздева мечтает поехать в свой Крым после победы.

Наверное, я поеду в Останино, потому что это место, где я родилась, это моя родина. Там все мои родственники, это первое место, куда я поеду и просто обниму своих близких, с кем у меня очень долгое время вообще нет никакой связи.

– надеется танцовщица.

Полное интервью Илоны Гвоздевой со Славой Деминым: смотрите видео онлайн (о родственниках из Крыма – на 15 минуте)

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