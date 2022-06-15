До Італії 33-річна Ілона Гвоздьова добиралася три дні. Вона їхала на власному авто, а дорогою зупинялася в готелях. Лише за пальне в один бік зірка заплатила майже 8 тисяч гривень, тож своє перебування за кордоном вважає досить бюджетним.

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Скільки Гвоздьова витратила в Італії за два місяці

Я витратила десь 80-90 тисяч гривень за два місяці. Це включаючи дорогу туди й назад, перебування в готелях, одяг, їжу. Мені здається, що я дуже економно перебувала ці два місяці за кордоном,

– заявила Ілона Гвоздьова.

Вона зауважила, що італійська родина з містечка Ангуїллара-Сабація прийняла їх безплатно, тож вони не платили ані за житло, ані за їжу.

"Вони нас годували безкоштовно, вони моїх дітей забирали на якісь гуртки, водили нас до ресторану. Якби не вони, здається, моя подорож обійшлася б майже вдвічі дорожче", – припустила танцівниця.

Чи брала танцівниця виплати від уряду Італії

Соціальну допомогу в Італії Ілона Гвоздьова не оформлювала ані на себе, ані на дітей. Вчинила вона так з точки зору психологічного стану, адже не хотіла ні до чого прив'язуватися.

"Мені здавалося, що якщо я закинула б це зернятко, трішечки зачепилася там, і в мене є ще рік перебування, я можу претендувати на офіційну заробітну плату, я просто вже не виїжджала б до моменту поки не скінчиться війна. А там і діти в садочок, і в школу, і я думаю: "Ні, краще нічого тут не робити", – пояснила зірка.

До слова, шоумен Анатолій Анатоліч, наприклад, оформив тимчасовий захист у Франції, тож він і його сім'я – дружина, мама, теща та троє дітей – до вересня отримують щомісячну допомогу в розмірі 2 тисяч євро! Крім того, щотижня їм безкоштовно дають продуктові набори.

Уже в середині травня Ілона Гвоздьова з мамою і двома дітьми повернулася в Україну, бо більше не могла жити без чоловіка. Зараз її сім'я вдома під Києвом.

Повне інтерв'ю Ілони Гвоздьової зі Славою Дьоміним: дивіться відео онлайн (про витрати в Італії – на 5:13)