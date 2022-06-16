Родина української танцівниці Ілони Гвоздьової добряче відчула на собі справжній дух "російського світу". Окупанти зруйнували дім батьків та обстріляли авто чоловіка.

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Ілона Гвоздьова про збитки через руйнування дому

Переможниця шоу "Танці з зірками" розповіла, що служба оцінює, в яку суму може обійтись батькам ремонт будинку. Наразі вони вже витратили 5 – 10 тисяч доларів (приблизно 150 – 300 тисяч гривень), що є лише частиною.

Я не знаю, в яку саме суму ремонт оцінила служба. Вже витрачено від 5 до 10 тисяч доларів, я не знаю, скільки ще буде витрачено,

– розповіла Ілона Гвоздьова.

Повне інтерв'ю з танцівницею Ілоною Гвоздьовою: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, також Ілона Гвоздьова розповідала, скільки коштів витратила за час перебування в Італії. Вона зізналась, що за два місяці заплатила за їжу, житло й інші потреби приблизно 80 – 90 тисяч гривень. Зірка додала, що не брала соціальні виплати від країни, бо не хотіла прив'язуватись до Італії чи залишатись там надовго.

Що відомо про зруйнований дім та авто Гвоздьової