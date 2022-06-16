Родина української танцівниці Ілони Гвоздьової добряче відчула на собі справжній дух "російського світу". Окупанти зруйнували дім батьків та обстріляли авто чоловіка.
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Ілона Гвоздьова про збитки через руйнування дому
Переможниця шоу "Танці з зірками" розповіла, що служба оцінює, в яку суму може обійтись батькам ремонт будинку. Наразі вони вже витратили 5 – 10 тисяч доларів (приблизно 150 – 300 тисяч гривень), що є лише частиною.
Я не знаю, в яку саме суму ремонт оцінила служба. Вже витрачено від 5 до 10 тисяч доларів, я не знаю, скільки ще буде витрачено,
– розповіла Ілона Гвоздьова.
Повне інтерв'ю з танцівницею Ілоною Гвоздьовою: дивіться відео онлайн
Що відомо про зруйнований дім та авто Гвоздьової
- На 8 день війни в Україні танцівниця зізналась, що її дому більше немає. Ракета прилетіла в мирний район з цивільними, де немає стратегічних об'єктів. Сім'я Ілони, на щастя, не постраждала. "Ми живі, будинок відбудуємо й повільно, але впевнено закатаємо в новий фундамент усіх, хто прийшов на нашу землю", – казала зірка.
- У квітні Ілона Гвоздьова з мамою та дітьми вже перебувала в Італії, та її чоловік залишився в Україні. Але окупанти знову нашкодили родині – обстріляли автомобіль SKYLINE. Подружжя дуже сумувало через це, адже з машиною пов'язано багато спогадів пари та сім'ї.