Незаконна окупація Криму стала для Маші Єфросиніної болісним ударом. У рідному місті Керч вона не була з 2014 року, але підтримувала стосунки з ріднею, яка залишилася там. Так було до 24 лютого 2022-го, до того, як Росія пішла на Україну з повномасштабною війною.
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Маша Єфросиніна про родичів з Криму
Я з ними не спілкуюся, вони ні разу не написали мені, не подзвонили. Про що мені з ними спілкуватися?
– емоційно висловилася Маша Єфросиніна.
Вона додала, що має рідних і в Росії, її дядько живе в Санкт-Петербурзі. Більш як 40 днів він мовчав, а днями сам зателефонував зі словами, що йому шкода. Щоправда, не Маші Єфросиніній, яка активно й всюди засуджує Росію за війну, а її сестрі Лізі.
"Вчора моя сестра мені сказала, що наш дядько, рідний брат нашого тата, написав, що йому дуже шкода. Він живе в Пітері. На шостий тиждень щось відбулося в голові, мабуть", – поділилася телезірка.
Повне інтерв'ю Маші Єфросиніної: дивіться відео онлайн
Як український шоу-біз спілкується з рідними з Росії
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