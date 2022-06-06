На пропагандистські закиди про утиски російськомовних в Україні Оля Полякова завжди відповідала, що вона – "російськомовна співачка, яка збирає стадіони з російськими піснями". Однак у майбутнього хоче співати рідною мовою, зірка вже працює над україномовним альбомом.

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Чому Оля Полякова співає українською

Абсолютно всі кажуть, що мій голос українською звучить зовсім інакше – душевніше, вище, ніжніше. Тому що українська мова звучить з душі. І я зовсім по-іншому стала звучати. Я відкриваю для себе це, це так мотивує,

– пояснила співачка.

Наразі в Олі Полякової шість україномовних пісень, які вона "катає в турах" по Європі та США. Проте за літо її репертуар значно поповниться.

"Я до осені збираюся записати цілий альбом українськомовних пісень, де Оля Полякова буде зовсім іншою. Вона буде мелодійнішою, щирішою і глибшою", – ділиться артистка.

До речі, після 24 лютого Оля Полякова, як і багато публічних людей, перейшла на українську. З доньками Машею та Алісою вона спілкується тільки рідною мовою, бо у Франції їх часто питали, чи вони росіяни.

Однак змінювати сценічний образ "королеви ночі" Полякова не планує. Душевні україномовні пісні вона співатиме разом зі "Шлепки", "Лед тронулся" та іншими. "Мені здавалося на початку війни, що музика нікому більше не потрібна, і все марно. А сьогодні розумію, що без музики нікуди. Сьогодні вона є підтримкою. Я бачу це на кожному своєму концерті", – заявляє знаменитість.

У квітні Оля Полякова випустила україномовну колискову на мелодію Скорика, через яку поскандалила з Оксаною Білозір: