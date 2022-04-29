Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України, чимало українців, які раніше були російськомовними, перейшли на українську. Серед них є й артисти.

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Оля Полякова у побуті також спілкується російською. Виїхавши у Францію, виконавиця з доньками вирішила перейти на українську. Артистка розповіла, що няня, яка доглядала її дітей, – україномовна, однак молодша донька завжди відповідала їй російською. Коли ж розпочалася війна, Аліса почала розмовляти рідною мовою своєї країни.

Також Оля зауважила, що росіянам у Європі зараз дуже важко. Коли іноземці чують російську, вони одразу запитують, чи людина з Росії, з насторогою ставляться до неї.

У публічних місцях ми спілкуємося лише українською. Коли чують російську, нас одразу запитують, чи росіяни. Коли відповідаємо: "Ні, ми з України", в людей змінюється вираз обличчя, виникає співчуття. Вони розуміють наше горе,

– поділилася Полякова.

Інтерв'ю Олі Полякової: дивіться відео онлайн

Хто з колег Полякової перейшов на українську мову, намагається викоренити все, що пов'язує з ворогом, – дізнавайтеся за посиланням.